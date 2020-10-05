Дети Израиля поддержали Азербайджан в борьбе против армянских оккупантов: "Карабах и Шуша – это Азербайджан" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" представила Trend Life видео, в котором дети Израиля поддержали Азербайджан в борьбе с армянскими оккупантами.

С флагами Азербайджана и Израиля дети провозглашают: "Азербайджан – мы с тобой!", "Да здравствует Азербайджан!", "Карабах – это Азербайджан!", "Шуша – это Азербайджан!", "Карабах наш и будет наш!" и т.д.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 24 и ранен 121 человек.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)