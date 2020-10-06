Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный артист Балоглан Ашрафов

БАКУ /Trend Life/ - Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов, сказал сегодня Trend Life исполнитель народных песен, заслуженный артист Балоглан Ашрафов.

"Армянские лжецы и их пособники ведут бесполезную провокационную компанию в соцсетях, чтобы подорвать наше единство. Пусть услышат эти негодяи и нелюди, которые как крысы попрятались сейчас в своих норах, что единство Азербайджана ничто не может разрушить! В Армении живут только армяне, это моноэтническая страна, а наше государство многонациональное – Азербайджан исторически отличался толерантностью и мультикультурализмом. Это говорю я – уроженец южного региона Азербайджана, где живут в основном талыши, сын этой земли. Мои композиции на талышском языке особо почитаемы среди всех азербайджанцев. Сегодня все мы как братья бьёмся против армянских агрессоров, наши шехиды покрыты славой и мы провожаем их как героев. Мы гордимся нашими шехидами, преклоняем голову перед их родителями и нашим отважным народом. Мой двоюродный брат Насиб Тагиев стал шехидом во имя Азербайджана, его именем названа школа. Светлая память всем, кто пал во имя свободы и независимости Азербайджана! Мы все - граждане этой страны, независимо от национальности и вероисповедания, бились и будем биться во имя освобождения оккупированных территорий страны от армянских агрессоров. И ничто не остановит нас на этом пути во имя великой победы!", - сказал Балоглан Ашрафов.

По словам исполнителя, он гордится армией Азербайджана и ее успешным контрнаступлением, в ходе которого удалось освободить ряд городов, сел и горных вершин.

"Все мы сыновья этой земли, наши солдаты отважно сражаются, наше единство непоколебимо. А в это время армянские вооружённые силы, не справляясь с нашими доблестными солдатами, бомбят наши города и села, десятки погибших и раненых среди мирных жителей. Особо хотелось бы отметить роль нашего Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который своими действиями и заявлениями являет яркий пример патриотизма и любви к Родине. Его выступления на различных телеканалах, интервью зарубежным СМИ, политическая воля и высокий уровень интеллекта вызывают у всего нашего народа чувство великой гордости. А посмотрите на этого Пашиняна - два слова связать не может ни на русском, ни на английском. Этот премьер-министр Армении просто позорится перед всем миром. Сегодня все мы - граждане Азербайджане - идем к победе над армянским фашизмом!", - добавил Балоглан Ашрафов.

(Автор: Вугар Иманов)