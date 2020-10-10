Обстрел мирных жителей Азербайджана – это подлое ведение боевых действий – драматург Владимир Неверов

БАКУ /Trend Life/ - Ракетный обстрел мирных жителей Азербайджана – это подлое ведение боевых действий, сказал Trend Life заслуженный работник культуры Азербайджана, драматург, музыкальный оформитель постановок в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Владимир Неверов.

"Подобные действия по отношению к мирным людям - вопиющее безобразие, которое армянские власти должны прекратить. Я, как и каждый гражданин Азербайджана, хочу, чтобы оккупанты навсегда ушли с наших земель. Терпение азербайджанского народа иссякло, справедливость должна восторжествовать, по-другому и быть не может. Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Обидно, что из-за агрессорской, захватнической политики армянского правительства гибнут мирные люди", - сказал драматург.

Владимир Неверов подчеркивает, что оккупация азербайджанских земель - это дикая несправедливость.

"30 лет переговоров по урегулированию конфликта не привели к конкретным результатам, а сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки. Да, в таком контексте, но по-другому не получается. Многие говорят - я русский азербайджанец. Наверное, так и правильно, лично я мыслю как человек, родившийся на этой земле, у которого душа болит, что исконные азербайджанские земли оказались в руках армянских агрессоров. Еще в 90-е годы я написал пьесу "Встретимся на Торговой", которая была поставлена на сцене Русского драматического театра. В пьесе была затронута тема того, как у нас в стране представители всех наций живут в мире и согласии. Азербайджан - толерантная страна. Я гражданин Азербайджана, где никогда не было и нет разделения по национальному или религиозному признаку. В этом заключается и государственная политика. Все религиозные и государственные праздники мы отмечаем вместе, все это укрепляет наше единство", - подытожил Неверов.

(Автор: Джани Бабаева)