Поддерживающие преступные деяния Армении фактически являются пособниками фашизма – уроженка Гянджи, заслуженная артистка Айбениз Гашимова

БАКУ /Trend Life/ - Поддерживающие преступные деяния Армении международные структуры и страны фактически являются пособниками фашизма. Гянджа подверглась невиданному ракетному удару со стороны Армении, в результате чего есть жертвы, в том числе женщины, ранены дети, сказала сегодня Trend Life уроженка города Гянджа, заслуженная артистка Азербайджана Айбениз Гашимова. Супруг исполнительницы Халид Гулиев (1962 - 1992) является шехидом Карабахской войны, посмертно удостоен медали "За Родину".

«Цель Армении - убивать наших мирных жителей, запугать нас, но они никогда этого не добьются, потому что мы сплотились для прекращения оккупации наших земель, которые продолжаются на протяжении около 30 лет. Ракетный обстрел Арменией жилых домов в Гяндже и других городов Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий, убийства мирных жителей, женщин стариков и детей – высшая степень проявления армянской агрессии и фашизма. Почему мировое сообщество закрывает глаза на эти беспредельные акты человеконенавистничества??!! Почему международные защитники демократии и прав человека не осуждают эти преступления??!! Мир должен понимать, что преступления против человечности не должны оставаться безнаказанными. На протяжении около двухсот лет армяне проводят политику этнической чистки азербайджанцев, совершили Ходжалинский геноцид, захватили наши земли и вновь учинили бесчинства в отношении мирных граждан. Сколько это будет продолжаться?! Армянские агрессоры просто не умеют воевать, поэтому нападают на мирное население. Это подло, ничтожно, грязно! Причем, это сделано в период гуманитарного перемирия, соглашение о котором было достигнуто в Москве. Армения сама умоляла об этом перемирии, а что после сделала? Нет им больше веры! С каким коварным, вероломным, бесчеловечным врагом стоит лицом к лицу Азербайджан! Несмотря на все трудности, наша армия и народ едины и будут стремиться к полному освобождению наших оккупированных земель от агрессоров», - сказала Айбениз Гашимова.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября, примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)