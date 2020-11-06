Умер Михаил Жванецкий

Писатель, сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Я могу только подтвердить - он умер", - сказал ТАСС представитель.

В октябре представитель артиста сообщил о том, что Жванецкий покидает сцену.

Михаил Жванецкий - российский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, народный артист Украины, народный артист РФ.