Сын народного артиста Азербайджана Али Нура стал шехидом

БАКУ /Trend Life/ - Сын ведущего актера Государственного академического национального драматического театра, народного артиста Азербайджана Али Нура стал шехидом, сообщили Trend Life в театре.

Сын народного артиста - старший лейтенант Ровшан Нурзаде отдал свою жизнь в ходе боев за освобождение города Шуша от оккупации.

Коллектив Государственного академического национального драматического театра во главе с художественным руководителем и директором учреждения, народным артистом Азерпашой Нематовым выражает глубокие соболезнования актеру Али Нуру и его родным.

"Мы преклоняемся перед вечной памятью всех наших шехидов!", - отмечено в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)