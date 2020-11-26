Об экологическом терроре, совершенном армянскими вандалами на азербайджанской земле – обращение в ЮНЕСКО

БАКУ /Trend Life/ - Участник экспертной рабочей группы по региональной стабильности на Южном Кавказе международного института "Партнерство во имя мира", экс-глава Координационного совета Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, выпускник школы бизнеса МГИМО МИД РФ Орхан Акбаров направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай обращение, в котором затронул тему экологического и культурного геноцида, совершаемого армянскими вандалами на азербайджанских территориях, выразив удивление обращением ряда деятелей культуры России, которые "обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия в Нагорном Карабахе".

В начале письма Акбаров отмечает, что долгие годы работал в сфере экологии, возглавлял такие экологические проекты ПРООН, как NAMA (National Appropriate Mitigation Actions), активно участвовать в глобальном экологическом проекте GGFR (Global Gas Flaring Reduction).

"Прочитал обращение ряда лиц из сферы культуры Российской Федерации, в котором они глубоко обеспокоены судьбой памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия в Нагорном Карабахе, и считаю, что обязан поделиться с вами своими комментариями, чтобы не допустить распространения дезинформации в столь важном международном институте, как ЮНЕСКО.

Я уверен, что вы достаточно информированы о моей стране и прекрасно знаете, что Азербайджанская земля во многом уникальна. Это уникальная кухня и культура, которая объединяет в себе десятки разных культур и религий, множество вероисповеданий, это разные народы, которые живут в мире и гармонии. Помимо всего этого, у моей страны также уникальное географическое расположение и разнообразные климатические условия. В Азербайджане существует 9 из 11 типов климата, вследствие чего в стране богатая и разнообразная флора и фауна", - пишет он.

В письме говорится, что в Азербайджане всегда очень бережно относятся к экологии: "Только за последние десятилетия в стране были осуществлены сотни экологических проектов, посажены более миллиона деревьев. Азербайджан является партнером и активным участником множества международных проектов, инициатив и программ, выступает в роли донора в различных проектах на международном уровне в сфере экологии. Только с ПРООН были осуществлены десятки проектов в сфере экологии".

Акбаров отмечает, что в последние почти 30 лет Азербайджан столкнулся с агрессией со стороны Армении, в том числе с экологическим террором. В 1988-94 гг. в результате военной агрессии Армении под оккупацию попали 42 997 гектаров особо охраняемых природных территорий из 890 тысяч гектаров. На оккупированных, а ныне освобожденных территориях произрастает более 460 видов диких деревьев и кустарников. Из них 70 являются эндемиками и нигде в мире не произрастают естественным путем. Тис, стиракс лекарственный, дуб “Араз”, крылатка, восточный чинар (платан), гранат (обычный), лесной виноград, илекс (падуб остролистый), самшит, сосна эльдарская, хурма (обыкновенная), груша иволистная и др. виды деревьев были армянскими оккупантами почти уничтожены на этих территориях. Ценные деревья и другие виды биоразнообразия на территориях Баситчайского государственного природного заповедника, заповедника Аразбою, Гарагельского государственного природного заповедника, Лачинского государственного природного заповедника, заповедника в Губадлинском районе и Дашалтинского государственного природного заповедника были сожжены и почти полностью уничтожены.

На оккупированных территориях находились 247352 гектара лесной площади, в том числе 13197,5 гектара ценных лесных массивов, 152 природных памятника и 5 геологических объектов. Армяне разрушили большинство этих памятников. 986 гектаров государственных лесных угодий, 710 гектаров колхозных лесов, 560 гектаров дорог, водоемов, берегов каналов были под оккупацией, а растительный и животный мир региона серьезно пострадал в результате экологического террора. В городе Агдам были уничтожены 6 сертифицированных восточных платанов в возрасте 150-250 лет, в селах Шелли, Сеидли, Сарихаджилы, Алиагали - 8 в возрасте 200-250, а в окрестности села Бойахмедли - 71 в возрасте до 400 лет.

В письме говорится, что единственный естественный платановый лес в Европе находится в западной части Малого Кавказа - в Зангиланском районе. Он занимает площадь 117 гектаров в Баситчайской долине. Его 107 гектаров относятся к Баситчайскому государственному заповеднику. К сожалению, в результате почти 30-летней оккупации и экотеррора эти лесные массивы были уничтожены или серьезно пострадали.

В Кельбаджарском районе на протяжении оккупации армяне, нарушая все международные конвенции по защите окружающей среды и международной торговли, вырубали и продавали за границу уникальные деревья “лекарственного стиракса”, занесенные в «Красную книгу», на территории 968 гектаров, В этой области произрастает более 4000 различных видов растений, в том числе около 200 лекарственных растений, которые также массово вывозились иностранными компаниями за границу. .

"Как известно, Шуша, рай на земле, родина цветка хары бюльбюль, который растет только здесь – это сердце Азербайджана и одна из жемчужин мировой культуры. Природные и культурные памятники этого города уже разрушены. Перед местом под названием «Агзи ясти» в заповедной зоне леса Топхана, в самой высокой точке леса, вследствие уничтожения огромной территории лесного массива образовалась широкая равнина, вырублен участок леса и возведены постройки. Армяне вырубили до 2000 дубов, посаженных на протяжении многих лет в районе “Хача Ял”. Уникальный памятник природы на левом берегу реки Гаргар, южнее Шуши, 114-метровая известняковая «Пещера Хана» относится к особо охраняемым природным территориям. Дашалтинский государственный природный заповедник, созданный в 1988 году для защиты редких природных комплексов в Шуше и Аскеране, занимал территорию в 450 гектаров. Вследствие длительной оккупации этот заповедник был полностью разрушен", - говорится в письме.

Как отмечает автор, армянским населением и военными были сожжены более десятки тысяч гектаров лесных массивов с уникальными растениями. Также были сожжены дома, в которых проживали истинные хозяева этих земель - азербайджанцы Были уничтожены исторические памятники. Самая древняя пещера региона Азых использовалась в качестве склада для боеприпасов, а позже ещё и была заминирована. Мечети и другие святыни использовались в качестве хлева, для содержания свиней.

Азербайджанская сторона подготовила все необходимые документы, свидетельствующие об экологическом терроре со стороны армян и представит их в международные организации и суды, в том числе в ЮНЕСКО. Мировое сообщество должно знать о том, что происходило в регионе на протяжении последних 30 лет.

Акбаров пишет, что, возможно, многие из тех, кто подписал вышеупомянутое обращение не ознакомились с ним должным образом, и увидев слова “охрана” и “культурное наследие” в одном предложении, подписали его.

"Только вот копию этого обращения они должны были послать армянскому руководству, армянским военным генералам, солдатам и тем армянам, которые, уезжая, сжигают и разрушают всё, людям, кто разрушал эти памятники, стирал историю, истреблял флору и фауну, срубал и продавал леса и уникальные деревья на протяжении почти 30 лет и продолжает это делать и по сей день. Если для вас слишком дики все те деяния, которые я описал выше, просто поищите в "гугле" про Ходжалинский геноцид, и вы поймете, на что способны те, кто совершил в ту страшную ночь убийство 613 невинных детей, женщин и пожилых людей", - говорится в письме.

Автор отмечает в завершение, что наша планета – это наш общий дом, который мы должны беречь, а не сжигать.