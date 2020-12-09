Это непередаваемые чувства - быть одним из первых азербайджанских исполнителей, чей голос прозвучал в Шуше по прошествии 28 лет оккупации… - Джахангир Гурбанов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Это непередаваемые чувства - быть одним из первых азербайджанских исполнителей, чей голос прозвучал в Шуше по завершении 28-летней оккупации, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного академического театра оперы и балета, замначальника Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова майор Джахангир Гурбанов.

"При Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова была сформирована группа морально-психологического обеспечения. Автором идеи ее создания стал заслуженный деятель искусств полковник Абдулла Гурбани, а я являюсь руководителем группы. Мы проводим мероприятия, встречи с наши военнослужащими. В Шушу вместе со мной также отправились народный артист Самир Джафаров, ханенде Нигяр Рагимова и Агабала Абдуллаев. Мы с Самиром Джафаровым выступили рядом с расстрелянным бюстом Бюльбюля. Самир исполнил "Sevgili canan", а я – "Sənsiz". Признаюсь, быть первыми азербайджанскими исполнителями, чей голос прозвучал в Шуше через 28 лет, конечно, непередаваемые чувства… Для нас это большая гордость и честь!" - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Джахангир Гурбанов также отметил мужество, доблесть и отвагу военнослужащих страны.

"Мы всегда поддерживали наших солдат, провожали на фронт, вели с ними беседы, и конечно, подбадривали музыкой. Видя, как блестят глаза наших ребят, когда они говорят о Родине, о службе, я знал - они выйдут из боев победителями. Они подарили нам радость Победы! Выражаю глубокую благодарность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)