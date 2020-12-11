Азербайджанский воин из турецкого спецназа, который командовал шествием по улицам Баку (ВИДЕО)

Социум 11 декабря 2020 14:52 (UTC+04:00)
Азербайджанский воин из турецкого спецназа, который командовал шествием по улицам Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 10 декабря 2020 года в Баку прошел военный парад, посвященный Победе во Второй Карабахской Отечественной войне. В параде приняли участие свыше 3000 человек личного состава различных видов войск. Было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение военная техника, ракетные и артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, системы ПВО, военные корабли и катеры. Также была продемонстрирована часть военной техники, взятой азербайджанской армией в качестве военного трофея у разгромленных армянских ВС.

В параде также приняли участие военнослужащие Турции, которые для этого специально прибыли в Баку, и в преддверии этого знаменательного события провели по улицам города подготовительные марши. Интересно, что одним из подразделений командовал командир турецкого спецназа, уроженец Болниского района Грузии, азербайджанец по национальности Арзу Новрузлу, сообщил Trend Life президент Клуба бразильского джиу-джитсу Агиль Аджалов.

Арзу Новрузлу прошел обучение в Турции, где и продолжил военную службу, принимал участие в различных операциях, героически показав себя на полях сражений. Представляем вашему вниманию видео, которое получило широкое распространение в соцсетях, но мало кто знает, что этим шествием командовал Арзу Новрузлу.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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