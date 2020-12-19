В Шуше, спустя 28 лет, открылся первый магазин азербайджанских сладостей
БАКУ /Trend Life/ - В Шуше, спустя 28 лет, открылся первый магазин азербайджанских сладостей сети AzCake, сообщает Trend Life. Хлебобулочные и кондитерские изделия производятся на основе экологически чистого и органического сырья. При организации производства учтены новейшие технологии, которые позволяют производить качественные продукты.
Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена 8 ноября. В древнем городе Шуша жизнь постепенно налаживается – обеспечена подача электроэнергии и воды, действует мобильная связь, восстанавливается городская инфраструктура. Также строится новая дорога, которая будет проходить вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша.
(Автор: Вугар Иманов)
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