БАКУ /Trend Life/ - В Шуше, спустя 28 лет, открылся первый магазин азербайджанских сладостей сети AzCake, сообщает Trend Life. Хлебобулочные и кондитерские изделия производятся на основе экологически чистого и органического сырья. При организации производства учтены новейшие технологии, которые позволяют производить качественные продукты.

Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена 8 ноября. В древнем городе Шуша жизнь постепенно налаживается – обеспечена подача электроэнергии и воды, действует мобильная связь, восстанавливается городская инфраструктура. Также строится новая дорога, которая будет проходить вдоль лесов Топхана в село Дашалты, а оттуда в город Шуша.

(Автор: Вугар Иманов)