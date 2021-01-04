Скончалась известный азербайджанский композитор Наиля Мирмамедли

БАКУ /Trend Life/ - Скончалась известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Наиля Мирмамедли, сообщает Trend Life. Композитор ушла из жизни в возрасте 59 лет.

Наиля Мирмамедли родилась 23 мая 1961 года в Баку. В 1968-1979 годах училась в средней музыкальной школе имени Бюльбюля (специальность "Фортепиано"). В 1985 году она завершила обучение в Государственном педагогическом университете имени Н.Туси, а затем продолжила образование в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (1994-1997). 1994-2004 годах Наиля Мирмамедли работала в качестве педагога в средней музыкальной школе имени Бюльбюля, хормейстером и руководителем ансамбля "Bənövşə". 2020 году известный композитор была назначена директором Центра культуры и творчества при Бакинском государственном университете. Автор около 70 научных работ, более пятиста произведений – симфонических, национальных, хоровых, классических, эстрадных, романсов, в том числе, для около дести фильмов. Наиля Мирмамедли была супругой композитора Хикмята Мирмамедли (1961–2007 годы).

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева)