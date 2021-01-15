Скончался актер, сыгравший в сериале "Санта-Барбара"

Американский актер Питер Марк Ричман, сыгравший в сериалах "Династия" и "Санта-Барбара", умер на 94-м году жизни. Об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Актер умер от естественных причин в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ричман родился в Филадельфии в 1927 году. Снимался в фильмах "Черная орхидея" (1958), "Голый пистолет 2 1/2: Запах страха" (1991), сериалах "Династия" (1981-1989), "Беверли-Хиллз 90210" (1990-2000) и "Санта-Барбара" (1984-1993), где исполнил роль Крейтона "Сиси" Кэпвелла, став вторым исполнителем данной роли.