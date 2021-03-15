Правильное применение азербайджанского языка в исполнительском искусстве - дискуссии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мониторинговый центр при Государственной комиссии Азербайджана по языку провел встречу с лингвистами, музыковедами, поэтами, исполнителями, деятелями культуры и искусства на тему "Правильное применение азербайджанского языка в исполнительском искусстве", сообщает Trend Life.

В начале мероприятия директор центра, доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева рассказала о деятельности организации, которая осуществляет комплексный контроль над применением государственного языка, собирает, изучает, систематизирует и анализирует соблюдение норм литературного языка в теле- и радиопередачах, печатных и электронных СМИ, рекламе, объявлениях и афишах, названиях улиц, устанавливает методы устранения нарушений норм литературного языка, обеспечивает соблюдение его фонетических, лексико-семантических и грамматических норм, определяет необходимые меры для ликвидации недочетов в сфере дубляжа фильмов, выдвигает предложения и так далее.

Она отметила важность сотрудничества организаций и представителей культуры и искусства в деле правильного применения азербайджанского языка в исполнительском искусстве.

Специалист центра, заслуженная артистка Айгюн Гурбанова в докладе "Гармония слов и исполнения в азербайджанской музыке", руководитель отдела анализа и программирования, доктор философии по филологии, доцент Шахлар Мамедов в докладе "Отражение родного языка в словах песен" и заведующий кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор наук по филологии, профессор Тарлан Гулиев затронули главные проблемы среди исполнителей эстрадного, классического, народного и мугамного жанров, поделились советами и наставлениями.

Отмечалось, что язык народа - это основной признак и гарантия его самостоятельности, самобытности, один из главных факторов его самоопределения. Азербайджанский является одним из древнейших языков, прошедших многовековой путь развития, служит обществу согласно фонетическим, лексическим, грамматическим и стилистическим нормам.

В заключение состоялись дискуссии, была представлена концертная программа.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Константин Шапиро)