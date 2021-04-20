В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне совершил велопробег от Стамбула до Мемориала шехидам Чанаккале в честь братских отношений Азербайджана и Турции, преодолев более 300 километров. Об этом Trend Life сообщил сам Зиядов.

"Мемориал шехидам построен в память о 250 тысячах турецких солдат, погибших в битве при Чанаккале (Галлиполийское сражение, Дарданелльская операция) во время Первой мировой войны. Расположен перед заливом Морто на вершине холма Хисарлик (южная оконечность Галлиполийского полуострова в провинции Чанаккале). На это территории также почтена память азербайджанских воинов, ставших шехидами вместе со своими турецкими братьями. Во время Первой мировой войны в боях на фронтах Турции участвовали около пяти тысяч азербайджанцев, из которых около трех тысяч погибли в битве при Чанаккале и в других боевых операциях. В те годы азербайджанцы не могли оставаться в стороне от судьбы братского народа, собирали деньги и все ценное для нужд турецкой армии, записывались добровольцами, чтобы противостоять врагам, которые хотели уничтожить османскую Турцию. Эта битва стала очередным символом наших братских отношений", – сказал Зиядов

Битва при Чанаккале - одно из важных сражений во время Первой мировой войны 1914-1916 годов. Она развернулась между странами Антанты (Франция и Великобритания) и центральными державами (Османская империя и Германия). Битва, которая происходила на море и на суше, завершилась победой турок. Беспримерный героизм турецкой армии во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком помог сохранить Османское государство. Поворотной датой войны считается 18 марта 1915 года, когда корабли стран Антанты были отброшены назад при попытке прохода через пролив Чанаккале (Дарданеллы) с целью захвата странами Антанты черноморских проливов Дарданеллы и Босфор, а также Стамбула. Эта символическая дата ежегодно торжественно отмечается в Турции.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 82 тысячи километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние. Зиядов побывал в Европе, странах СНГ, Азии, Южной Америке и Африке. В числе стран, в которых он побывал – Россия (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Грузия (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украина (Карпаты), Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Швейцария, Германия, Франция, Испания, Польша, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Венгрия, Египет, Колумбия, Эквадор, Перу и другие. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). При этом он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, кроме того, о Рамиле Зиядове опубликованы статьи в СМИ.

(Автор: Вугар Иманов)