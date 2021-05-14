Участники фестиваля "Харыбюльбюль" посетили полуразрушенный дом-музей Бюльбюля в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники фестиваля "Харыбюльбюль" посетили в Шуше полуразрушенный дом-музей выдающегося певца, лауреата Государственных премий СССР, одного из основоположников национального музыкального театра, народного артиста СССР Бюльбюля, его бюст, расстрелянный армянскими оккупантами, сообщает Trend Life.

Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю 12 и 13 мая.

Сын выдающегося певца Бюльбюля, посол Азербайджана в России, кавалер государственных наград, певец и композитор, народный артист Азербайджана, профессор Полад Бюльбюльоглу рассказал об истории создания дома-музея, проводимых восстановительных мероприятиях. Он также отметил, что в следующем году в честь 125-летия Бюльбюля здесь планируется провести финал международного конкурса вокалистов им. Бюльбюля.

Затем участники фестиваля побеседовали за чайным столом во дворе дома-музея. Среди них были ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, известные исполнители из России, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов и Динара Алиева, а также заслуженный артист, дирижер Фуад Ибрагимов, солист Академии Ла Скала Азер Рзазаде, внук Бюльбюля, дирижер Муртуза Бюльбюль и другие.

Дом-музей Бюльбюля в Шуше - филиал мемориального музея Бюльбюля в Баку. Онбыл создан по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева.Дом-музей в Шуше состоял из двух комнат, веранды и небольшого дворика. В этом доме 22 июня 1897 года родился Бюльбюль, здесь прошли его детские годы. 29 июля 1983 года состоялось торжественное открытие Шушинского филиала музея. В музее были выставлены детские рисунки, некоторые из личных вещей выдающегося певца, в том числе костюм ханенде, фотографии Бюльбюля с семьей, друзьями и коллегами, рукописи, опубликованные статьи и репортажи, афиши оперных спектаклей Бюльбюля, фотографии с премьерных и юбилейных спектаклей, документы о его творчестве, научных исследованиях, педагогической и общественной деятельности. На фасаде дома были установлены мемориальные доски, скульптурный бронзовый портрет Бюльбюля детских лет, созданный Ханларом Ахмедовым. Ныне бюст разрушен. Дом-музей функционировал в Шуше до 8 мая 1992 года, даты оккупации города армянскими агрессорами. Шуша была освобождена от оккупации 8 ноября 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)