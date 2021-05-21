В Баку пройдет церемония награждения премией Xarıbülbül

БАКУ /Trend Life/ - В Dreamland Golf Club Baku пятого июля пройдет церемония награждения премией Xarıbülbül, организованная Mirtalıblı Group, сообщила Trend Life руководитель компании и автор проекта Ляман Мирталыблы. Мероприятие будет организовано в соответствии с правилами карантина.

Премия Xarıbülbül будет вручена деятелям культуры и искусства, представителям общественных организаций, медиа и бизнеса за материальную и моральную поддержку армии в период второй Карабахской войны. В числе лауреатов премии – народные артисты Азербайджана Амина Юсифгызы, Нураддин Мехтиханлы, Флора Керимова, Тунзаля Агаева, Фаик Агаев, Натиг Ширинов, заслуженные артисты Фяргана Гасымова, Аббас Багиров, Гюлюстан Алиева, Эльнара Абдуллаева, заслуженный работник культуры Самира Алиева и другие.

Главная цель проекта – информирование широкой общественности о личностях, вносящих вклад в дело пропаганды патриотизма и морально-нравственных ценностей.

В рамках мероприятия будет также презентован журнал Azerbaijan Best Awards Magazine, в котором будет представлена информация о лауреатах премии.

Mirtalıblı Group с 2016 года также проводит церемонию награждения премией Azerbaijan Best Award.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)