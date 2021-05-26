Полковник Физули Мусаев и певица Эльнара Халилова представили композицию ко Всемирному дню охраны окружающей среды (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Двукратный чемпион мира по каратэ, обладатель 8-го дана, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС полковник Физули Мусаев и популярная эстрадная певица Эльнара Халилова представили ко Всемирному дню охраны окружающей среды композицию "Gözəl Həyat" (Прекрасная жизнь).

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

На музыку запланировано снять клип.

Автор слов и музыки – Физули Мусаев, аранжировка – Назим Ахмедов и Влад Гусейнов.

Всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно во всём мире 5 июня. Провозглашен ООН в 1972 году.

Этот день является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Во многих странах в этот день проходят различные акции по защите экологии.

(Автор: Вугар Иманов)