Скончался азербайджанский музыкант Эмиль Миняшев

БАКУ /Trend Life/ - Скончался азербайджанский исполнитель, аранжировщик и звукорежиссер Эмиль Миняшев, сообщили Trend Life в близком окружении музыканта.

Эмиль Миняшев родился в Баку 11 ноября 1978 года. Он сотрудничал со многими известными азербайджанскими музыкантами и исполнителями, в том числе с Аян Бабакишиевой, Эларизом Мамедоглу и другими.

В октябре 2018 года на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку состоялась премьера первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада". Эмиль Миняшев работал над аранжировкой и музыкальным оформлением проекта, а также исполнил партию Ангела-хранителя.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)