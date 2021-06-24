Скончался азербайджанский музыкант Эмиль Миняшев
БАКУ /Trend Life/ - Скончался азербайджанский исполнитель, аранжировщик и звукорежиссер Эмиль Миняшев, сообщили Trend Life в близком окружении музыканта.
Эмиль Миняшев родился в Баку 11 ноября 1978 года. Он сотрудничал со многими известными азербайджанскими музыкантами и исполнителями, в том числе с Аян Бабакишиевой, Эларизом Мамедоглу и другими.
В октябре 2018 года на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку состоялась премьера первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада". Эмиль Миняшев работал над аранжировкой и музыкальным оформлением проекта, а также исполнил партию Ангела-хранителя.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Появление нового штамма коронавируса в соседних странах заставляет быть более осторожными – азербайджанский депутат
Лента новостей
Появление нового штамма коронавируса в соседних странах заставляет быть более осторожными – азербайджанский депутат
Активное участие в вакцинации от COVID-19 будет способствовать возвращению к прежней жизни – азербайджанский депутат
ООО «Дашкесан Демир Филиз» будет сотрудничать с АГУНП в образовательной и научно-технической сферах (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За освобождение Лачина"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после реконструкции во дворце "Гюлистан" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских военнослужащих медалью "За освобождение Агдама"
Бакинские кафе переезжают на пляж! Cтартует самый вкусный фестиваль сезона Digital Food Festival Tropical Edition
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по расчистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Россия вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой – Лавров
Глава МИД Азербайджана назвал приоритетные направления экономического сотрудничества с Саудовской Аравией