Дети провели с соцсетях флешмоб в честь доблестной азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Дети провели с социальных сетях флешмоб в честь 103-й годовщины со дня создания ВС Азербайджана и Дня Вооруженных сил – 26 июня, сообщает Trend Life.

Детство – самая счастливая пора в жизни человека, и в сознании ребенка образы, ощущения, люди остаются навсегда. И самыми главными являются патриотизм – любовь к своей Родине и народу, к земле, где родился и вырос, гордость за историческое прошлое, настоящее и будущее страны. Патриотизм - это чувство долга перед страной, когда человек служит своей Родине, старается сделать ее лучше во всех сферах жизнедеятельности. И ярким примером являются героические азербайджанские солдаты и офицеры, которые освободили наши земли от 30-летней армянской оккупации и сегодня с доблестью защищают нашу страну. Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в нашу славную историю, которую продолжат эти дети. Вечная слава Героям! Светлая память Шехидам! Да здравствует доблестная армия Азербайджана!

(Автор: Вугар Иманов)