Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО)

Социум 3 сентября 2021 20:46 (UTC+04:00)
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения престижной турецкой премией Türkiye Kalite Ödülleri/Turkey Quality Awards 2021, сообщает Trend Life. Праздничный вечер в Баку был организован Avand Production в соответствии с правилами карантина.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, была почтена память шехидов Карабахской войны, отмечена доблесть героев Отечественной войны, которые в течении 44-дней завоевали для страны Победу, разгромив армянских оккупантов. Ведущими мероприятия были руководитель Türkiye Kalite Ödülleri Ойя Улуджан, руководитель Avand production Аяз Мамедов и телеведущий Азер Ахшам.

Первыми наградой Türkiye Kalite Ödülleri 2021 были отмечены герои и гази Отечественной войны, обладатели государственных медалей Эльнур Акберов и Закир Иманов. Среди лауреатов – народные артисты Мансум Ибрагимов, Эльчин Гашимов, Кенуль Хасиева, Мелекханым Эюбова, заслуженные артисты Фяргана Гасымова, Эльнур Ахмедов, Нигяр Шабанова, Тайяр Байрамов, Эльза Сеидджахан, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, сотрудник МЧС Кямиль Дуньямалыев, творческие личности Айнур Дадашова, Фатима Фаталиева, Руфат Ахундов, Эльшан Алиев, Сабина Иманова, а также другие представители различных сфер бизнеса, образования, медицины, спорта и общественной жизни.

Руководитель проекта в Азербайджане – Аяз Мамедов, исполнительный продюсер – Хайял Ахмедов, исполнительный продюсер по культуре – Нармина Гафарлы, продюсер по дизайну и графике – Гюнай Тапдыгова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Image
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Впервые в Азербайджане прошла церемония награждения Turkey Quality Awards 2021 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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