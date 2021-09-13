Состояние Сайяда Ализаде тяжелое, певец подключен к аппарату искусственного дыхания

БАКУ /Trend Life/ - Пару часов назад популярный исполнитель народных песен, теснифов и эстрадных композиций Сайяд Ализаде был госпитализирован в больницу модульного типа для больных коронавирусом при медцентре МЧС Азербайджана в поселке Зых города Баку, сообщил Trend Life брат артиста Саджад Ализаде.

"На протяжении десяти дней брат болел, но сегодня состояние резко ухудшилось, он был помещен в больницу и подключен к аппарату иcкусственного дыхания. Врачи взяли анализы, ведется лечение", – сказал Саджад Ализаде.

Сайяд Ализаде родился 6 августа 1958 года в селе Бабы Физулинского района. С детских лет выступал в различных ансамблях, был победителем республиканских конкурсов. Выпускник Государственного инженерно-строительного института и Государственного институт искусств. Выступал в ансамбле народных инструментов "Arzu", в составе которого становился лауреатом республиканских конкурсов "Oxu tar" и "İstedadlar axtarırıq", а также Всесоюзного международного фестиваля "Молодежь СССР – Греция". Выступал в составе коллектива легендарного Ислама Рзаева "Araz". Выпустил более пятнадцати альбомов, снял несколько клипов. Руководитель творческого центра “Bəyaz gecələr”.

(Автор: Вугар Иманов)