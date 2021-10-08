Из Баку в Карабах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева представил для участников 44-дневной Отечественной войны и членов семей шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, литературно-художественную музыкальную композицию Bakıdan Qarabağa ("Из Баку в Карабах"), сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и Агентства социальных услуг при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Отметим, что Дворец Гейдара Алиева посвятил свое первое мероприятие после возобновления работы участникам войны и членам семей шехидов.

Участниками литературно-художественной музыкальной композиции стали: народные артисты Флора Керимова, Самир Джафаров, Нураддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Теймур Амрах, Фергана Гасымова, Инара Бабаева, а также Замиг Гусейнов, Нармин Керимбекова, Самира Аллахвердиева, Абгюль Мирзалиев, Надыр Гафарзаде, Кянан Гадимов, Айнур Искендерли, а также Военный оркестр Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)