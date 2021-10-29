В Баку и Гяндже пройдет XI Кубок вызова по игре "Что? Где? Когда?"
БАКУ /Trend Life/ - Состоится XI Кубок вызова (Çağırış Kuboku) по игре "Что? Где? Когда?", организованный Клубом интеллектуальной молодежи "Хазар" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, сообщил Trend Life председатель клуба Сеймур Теймуров.
Турнир посвящен 20-летию Клуба интеллектуальной молодежи "Хазар". Главная цель - организация плодотворного досуга молодежи, развитие интеллектуального движения в стране. Отборочные игры пройдут в Баку и Гяндже в ноябре. Лучшие команды примут участие в финале в Баку.
Для участия в турнире и дополнительных вопросов: https://www.facebook.com/Xazarigk.
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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)
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