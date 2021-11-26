В Баку открылась выставка "Алтай – родина тюрков" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось торжественное открытие выставки "Алтай – родина тюрков", организованная Русским домом в Баку (РИКЦ), Алтайским государственным университетом и БГУ, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.



Мероприятие открыли проректор БГУ Фарда Иманов, проректор АлтГУ Роман Райкин и представитель РИКЦ Дмитрий Егоров. Экспозиция, представленная фотографами Алтайского края и Республики Алтай, вызвала большой интерес среди студентов, представителей науки и культуры.



В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между азербайджанским и российским университетами. Вузы договорились об обмене научно-образовательными практиками и популяризации национальных культур и языков.



В завершение мероприятия проректор АлтГУ провел лекцию-презентацию для научного сообщества БГУ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)