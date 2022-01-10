Памяти талантливого художника Азада Халилова… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Совсем недавно, 22 ноября 2021 года, после продолжительной болезни ушел из жизни талантливый азербайджанский художник Азад Халилов.

Азад Халилов - автор замечательных работ, любящий и любимый отец, дедушка и муж, родился 5 июля 1956 года в Баку, его творческие способности впервые проявились ещё в детстве, когда он разрисовывал парты детского дома. И если прочих детей наказывали за порчу казённого имущества, то рисунки маленького Азада нянечки трогать не осмеливались, и даже гордились способностями своего воспитанника.

Судьба дала ему шанс стать учеником художественного училища. Директор учебного заведения, посмотрев рисунки, сказала, что примет его без экзаменов. Но юноша умудрился потерять аттестат об окончании восьми классов школы и воспользоваться случаем получить художественное образование не смог. И, возможно, и к лучшему, ведь академическая школа не всегда способствует развитию самобытного таланта. Азад учился сам, изучая и копируя работы известных художников, в том числе Сальвадора Дали. Но сказать, что Дали оказал на его творчество существенное влияние, было бы неверным. У Азада был свой мир, который он воплощал приёмами, в том числе заимствованными у других художников. Тем не менее, его работы всегда были узнаваемы.

"Отец был прекрасным живописцем и графиком. Владел навыками академического рисунка и так же хорошо разбирался в пластической анатомии без всякого специального образования. Он был приверженцем именно академического подхода в изучении таких базовых принципов, как: перспектива, пропорции, композиция и т.д. Однако, несмотря на всю его приверженность к академизму, он нередко признавался, что восхищался разными революционными движениями в мире изобразительного искусства", - вспоминает сын художника, член Гильдии режиссёров Азербайджана, кинорежиссер, композитор электронной музыки, дизайнер и продюсер Рауф Халилов.

"Он всегда подходил к своей работе творчески: не имея возможности самовыражаться за закрытой дверью мастерской, он дарил красоту, живущую в нём, всюду, где это требовалось. Не оценить эту красоту не мог никто, даже люди, далёкие от искусства", - отмечает дочь Азада Халилова, член Союза художников Азербайджана Арзу Халилова.

Верным другом, соратником, музой для Азада Халилова стала его супруга – Гамар Халилова.

Особая мудрость и редкая скромность в сочетании с удивительным талантом художника-самоучки позволили Азаду Халилову стать востребованным. Он смог реализовать себя, работая художником-оформителем на самых разных предприятиях, начиная от детских школьных лагерей и завершая Азербайджанским Каспийским морским пароходством, а также Национальной академией наук Азербайджана. Работая художником в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, он создавал незабываемые декорации и афиши (к спектаклям "Ərizə", "Şəhidlər", "Ruhlar qapını döyür") - это были ошеломительные по тем временам творения, опередившие свое время, его работы по оформлению различных мероприятий во Дворце Гейдара Алиева до сих пор хранятся и используются.

Азад Халилов много читал, увлекался философией. Книги были его страстью, особенно книги о художниках.

Не имея академического образования он стал гуру для многих начинающих художников. И в первую очередь для собственных детей. Он передал своим детям способность тонко чувствовать этот мир.

К Азаду Халилову приходили за советом и уже состоявшиеся художники. Его творчество отмечали видные искусствоведы. Азада Халилова приглашали для участия в выставках, где его работы сразу же раскупались. Он был превосходным сюрреалистом и портретистом. Многие его картины находятся в частных коллекциях по всему миру (Франция, Германия, США, Кувейт, Турция, Израиль, Россия и другие страны).

Азад Халилов был художником по своей натуре больше, чем по роду деятельности.