Герой Карабахской войны представил "Марш Родины" в честь Дня Вооруженных сил (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 26 июня отмечается 104-летие Вооруженных сил Азербайджана. В связи с этим знаменательным событием герой второй Карабахской – 44-дневной Отечественной войны Закир Иманов представил поэтический видеоролик на стихотворение видного поэта Бахтияра Вахабзаде "Vətən marşı" (Марш Родины), сообщил Trend Life режиссер работы Эльшан Алиев.

Закир Иманов родился 1 марта 1987 года в Баку. Пять лет служил в спецназе Внутренних войск. Когда началась Отечественная война, добровольцем отправился на фронт. Был на передовой, участник сражений за освобождение Зангиланского и Физулинского районов, поселка Суговушан и села Талышкенд Тертерского района, где шли ожесточенные бои. Был тяжело ранен, получил осколочные ранения в ногу и спину в результате разрыва минометного снаряда.

"В клинике удалили осколок из моей ноги, но осколок в позвоночнике остался. Увидев, что у меня есть силы сражаться, на следующий день я вернулся к своим товарищам по оружию. Одним из самых запоминающихся событий для меня стал захват вражеского танка в качестве трофея. Тогда-то я и научился водить танк", - вспоминает ветеран, которому предстоит тяжелая операция.

Награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "За Отчизну". Отмечен национальными премиями Азербайджана и Турции за служение Родине.