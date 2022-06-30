Вице-премьер, министр туризма и культурного наследия Узбекистана посетил Международный центр мугама в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов в рамках визита в Азербайджан посетил Международный центр мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия Азиза Абдухакимова сопровождали ректор Самаркандского государственного университета Рустам Холмурадов и представители Государственного телевидения "Узбекистан 24".

Директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов рассказал об азербайджанской музыкальной культуре, искусстве мугама.

Было подчеркнуто, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был построен Международный центр мугама, открытие которого состоялось 27 декабря 2008 года.

Также было отмечено, что в результате деятельности азербайджанского государства и Фонда Гейдара Алиева искусство азербайджанского мугама, основные инструменты этого искусства – тар, кяманча – включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что является большим успехом и играет важную роль в популяризации мугама.

По словам Мурада Гусейнова, нет такого континента, где бы не выступали наши исполнители мугама.

"Фонд Гейдара Алиева реализует крупные проекты по популяризации нашей музыки в мире. Между всемирно известными музыкантами и нашими исполнителями складываются тесные связи и дружеские отношения. Международный центр мугама также реализует различные проекты в этом направлении, проводит научные конференции, круглые столы и концертные программы", - сказал он.

Азиз Абдухакимов, выразив признательность руководству Международного центра мугама за успешное выступление солистов Центра и мугам-группы "Карабах" на Международном музыкальном фестивале "Лазги" в Узбекистане, поделился предложениями по совместной исследовательской работе с учетом широкого развития искусства мугама между двумя братскими странами. Была отмечена важность взаимного творческого обмена.

Гости также были проинформированы о национальных музыкальных инструментах, представленных в экспозиции, развернутой в фойе Международного центра мугама.

В ходе встречи была достигнута договоренность об организации постоянной выставки азербайджанских национальных музыкальных инструментов - тара, кяманчи и гавала в Институте (центре) макама (мугама) Узбекистана, а также об организации в Азербайджане и Узбекистане взаимных выставок наших музыкальных инструментов.

Далее была представлена концертная программа с участием солистов Международного центра мугама – участников VIII телевизионного конкурса мугама Улькер Абдуллаевой и Фуада Азиззаде в сопровождении Рашада Ибрагимова (тар) и Тебруза Усубова (кяманча).

Молодые ханенде исполнили народные песни, теснифы и мугам.

В ходе встречи канал Государственного телевидения "Узбекистан 24" снял сюжет, отражающий деятельность Международного центра мугама.