В городах Азербайджана будет представлена экспозиция, посвященная Дому-музею Анны Франк в Нидерландах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городах Азербайджана будет представлена экспозиция, посвященная Дому-музею Анны Франк в Нидерландах, сообщила Trend Life автор проекта, наша соотечественница из Амстердама Салтанат Ревангызы.

"В рамках совместного проекта с Домом-музеем Анны Франк экспозиция будет представлена в одном из музеев Баку и в поселке Красная Слобода в Губе - месте компактного проживания горских евреев. Экспозиция запланирована на конец января 2023 года и посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. После Баку и Красной Слободы с представителями Дома-музея Анны Франк запланированы визиты в другие города Азербайджана, где также будут представлены просветительские проекты, направленные на расширение культурных связей с Нидерландами. Более того, нами предусмотрена реализация программы, связанной со взаимным визитом школьников и преподавателей, чтобы народы Азербайджана и Нидерландов еще больше узнали о культуре, истории, традициях и обычаях друг друга. Лично для меня этот проект - возможность показать в Европе яркий пример исторического мультикультурализма и толерантности Азербайджана", - отметила Салтанат Ревангызы.

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме – музей памяти еврейской девочки, одной из многочисленных жертв нацистского террора. Имя Анны приобрело мировую известность после публикации ее дневника "Убежище", который Франк вела, прячась вместе с родными от нацистов. Более двух лет провела эта еврейская семья в потайных комнатах дома. Анне Франк на момент переселения в убежище исполнилось 13 лет. На протяжении более чем 2 лет жизни в этом доме девочка описывала в дневнике тяжелые будни и те трагические события, свидетелями которых ей довелось стать. В августе 1944 года по доносу неизвестного лица убежище было раскрыто, а все скрывающиеся в нем люди - арестованы, после чего им пришлось пройти через ужасы нацистских концентрационных лагерей. Весной 1945 года Анна, ее сестра и мать умерли от тифа. Единственный оставшийся в живых отец семейства Отто Франк в память о семье решил издать этот дневник. Книга сразу стала мировым бестселлером - не только из-за своей пронзительной интонации, но и, главным образом, потому, что сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом. С 1960 года здесь открыт музей, который стал напоминанием всему миру о злодеяниях гитлеровского нацизма. Дом Анны Франк ежегодно посещают более миллиона человек со всего мира. Дневник "Убежище" стал литературной основой для фильмов и других художественных произведений. В 2009 году дневник был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО.

Салтанат Ревангызы родилась в Баку. С детства занималась танцами, выступала в ансамблях "Джуджалярим" и "Чинар", училась в Хореографическом училище у легендарной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази. Выступала в составе ансамбля "Нур" народной артистки Нисы Гасымовой. В 1992 году с красным дипломом окончила Азербайджанский институт искусств. Она - одна из первых артисток независимого Азербайджана, которая стала выступать в Государственном театре Анкары (Турция). В 2004 году вышла замуж за профессионального футболиста, живет и работает в Нидерландах, принимает активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры. Преподает азербайджанские, восточные и латиноамериканские танцы, является постановщиком хореографических номеров в различных проектах. Она - автор проекта "Жемчужины Азербайджана", в рамках которого выпускает в Европе почтовые марки, посвященные видным деятелям истории и культуры Азербайджана, значимым событиям.