Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Военнослужащий азербайджанской армии Сабухи Ахмедов, ставший шехидом при предотвращении провокации ВС Армении, был воспитанником Детской деревни SOS. Воспитанницей "Детской деревни SOS" является и популярная азербайджанская певица Hiss (Роя Мамедли).

Об этом, как сообщает Trend Life, исполнительница написала в stories на своей странице в Instagram.

"Некоторые вещи невозможно выразить словами, а если это сделать – то бессмысленно. Покойся с миром, мой младший брат…" - написала Hiss, поделившись архивным снимком, на котором Сабухи Ахмедов запечатлен в детском возрасте.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.