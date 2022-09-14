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Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)

Социум Материалы 14 сентября 2022 19:11 (UTC +04:00)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Военнослужащий азербайджанской армии Сабухи Ахмедов, ставший шехидом при предотвращении провокации ВС Армении, был воспитанником Детской деревни SOS. Воспитанницей "Детской деревни SOS" является и популярная азербайджанская певица Hiss (Роя Мамедли).

Об этом, как сообщает Trend Life, исполнительница написала в stories на своей странице в Instagram.

"Некоторые вещи невозможно выразить словами, а если это сделать – то бессмысленно. Покойся с миром, мой младший брат…" - написала Hiss, поделившись архивным снимком, на котором Сабухи Ахмедов запечатлен в детском возрасте.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
Покойся с миром, мой младший брат… Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной "Детской деревне SOS" (ФОТО)
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