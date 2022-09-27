Съезд Союза писателей Азербайджана состоится до конца октября

БАКУ /Trend Life/ - Перенесена дата проведения съезда Союза писателей Азербайджана, сообщили Trend Life в этой организации.

Секретариат Союза писателей Азербайджана провел заседание в расширенном составе.

На заседании с участием руководства Совета старейшин, Совета молодежи и органов печати, были обсуждены текущие вопросы по подготовке к съезду. Участники высказали свои предложения по организационным вопросам.

В связи с техническими и организационными вопросами было принято решение изменить первоначальную дату проведения съезда, которая была запланирована на 5 октября, и провести XIII Съезд писателей Азербайджана до конца октября.