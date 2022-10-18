В Израиле состоялась презентация фильма "Шуша глазами евреев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Городском центре культуры Нетания (Израиль) состоялась презентация документального фильма "Шуша глазами евреев", организованная главным редактором “kanal24.az” Саадат Шукюровой-Израиловой, сообщили Trend Life в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана, и жертв военных преступлений армянских агрессоров.

Мероприятие началось с почтения минутой молчания светлой памяти шехидов и жертв военных преступлений армян.

В сопровождении азербайджанских мелодий, исполненных на кяманче Салманом Рабаевым, прозвучали стихотворения, посвященные шехидам Отечественной войны и Дню Победы.

Выступившие Саадат Шукюрова-Израилова, президент Израильско-азербайджанской международной ассоциации "АзИз" Лев Спивак, директор Центра азербайджанской культуры "АзИз" Егяна Сальман, руководитель представительства азербайджанского туризма в Израиле Джамиля Талыбзаде, журналист, политолог, учредитель и генеральный директор Центра дипломатии Дона Грация Рейчел Аврахам, и другие отметили, что гордятся азербайджанской армией и героическими шехидами, освободившими под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева земли от армянской оккупации.

Было рассказано о чудовищных военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении на азербайджанских территориях за почти тридцатилетний период оккупации. В период второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны в результате ракетных ударов по таким азербайджанским городам как Гянджа, Барда, Мингячевир, Нафталан, Горанбой и Тертер, расположенным за десятки километров от фронтовой линии и зоны конфликта, погибли гражданские лица, дети, женщины. В результате подрыва мин после освобождения азербайджанских земель погибли мирные граждане, а в селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено массовое захоронение, свидетельствующее об убийстве с особой жестокостью азербайджанских военных во время первой Карабахской войны. Рассказы сопровождались фотослайдами.

Мероприятие продолжилось показом документального фильма "Шуша глазами евреев". В фильме представители еврейской общины, совершившие поездку в Шушу после освобождения наших земель от оккупации для участия в V Съезде азербайджанцев мира, поделились своими впечатлениями.