Золотые азербайджанские блюда в Денизли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кулинары с успехом выступили на втором Международном гастрономическом фестивале и кулинарном конкурсе в Денизли (Турция), сообщил Trend Life член жюри конкурса, председатель Azerbaijan Chefs Guild, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Мероприятие прошло в Университете Памуккале с 4 по 6 ноября.

Команда Гильдии поваров Азербайджана, в состав которой вошли Кямран Рагимов (капитан), Сархан Иманлы и Бабек Гяндж, выиграла 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей в различных категориях.

"Для нас было большой честью представлять Азербайджан в столь значимом фестивале и конкурсе и добиться успеха. Дело в том, что сегодня мало удивлять вкусом, необходима еще оригинальная подача с интересными и даже креативными решениями и внешним видом блюд. Декор блюда надо подбирать так, чтобы он соответствовал, дополнял блюдо, подчёркивал тонкий художественный вкус автора. Все это особенно учитывается международным жюри. Отрадно отметить, что мы вновь показали высокий уровень национального кулинарного искусства и возвращаемся домой с наградами", - сказал Илькин Акберзаде.

В кулинарном чемпионате приняли участие более 250 представителей из Азербайджана, Турции, Грузии, Сербии, Туниса, Израиля, Палестины, Германии, ОАЭ, Словении, Северной Македонии, России, Италии, Маврикия, Малайзии, Ирака и Ливана.