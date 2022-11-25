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Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)

Социум Материалы 25 ноября 2022 13:59 (UTC +04:00)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кулинары Нигяр Амирбекова и Эмиль Алиев представили страну в международном жюри GastroAntalya - International Gastronomy and Kitchen Stars Meeting 2022, который прошел в Анталье (Турция), сообщает Trend Life.

В составе жюри были также представители Италии, Германии, Испании, Сербии, Нидерландов, Израиля, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Иордании.

В GastroAntalya, являющемся одним из крупнейших гастрономических чемпионатов мира, приняли участие около тысячи участников, звездных кулинаров, профессионалов и молодых поваров из 29 стран мира. Соревнование, организованное Antalya Büyükşehir Belediyesi и Kilit Grubu при поддержке Akdeniz Şefler Kulübü (Средиземноморский клуб шеф-поваров, ASKDER), прошло в течение четырех дней в Центре культуры Cam Piramit. Чемпионат этого года посвящен теме "Кунжут". Участники создавали новые рецепты, используя кунжут.

"Чемпионат прошел на очень высоком уровне, его посетили 25 тысяч человек - мэр Антальи, общественные деятели, представители различных сфер. Для нас было большой честью представить Азербайджан в составе жюри столь престижного мирового первенства. Хотелось бы подчеркнуть, что на форме всех членов международного жюри был вышит цветок харыбюльбюль, что было инициативой организаторов GastroAntalya в честь второй годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Один из дней чемпионата был посвящен детям с ограниченными возможностями здоровья и с синдромом Дауна, чтобы приобщить их к кулинарному искусству. Для них была подготовлена специальная программа, при содействии членов жюри и участников они готовили блюда, были отмечены призами от GastroAntalya. Также отрадно отметить, что молодые повара показали высокий уровень кулинарного искусства", - сообщила Trend Life из Антальи Нигяр Амирбекова.

Нигяр Амирбекова - вице-президент Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS). Эксперт в области кулинарии, проработавшая более 5 лет в сфере журналистики и более 17 лет в системе общественного питания. Автор и руководитель проекта "Diyar – гастрономическая карта Азербайджана". Она также занимается реализацией направлений проекта по возрождению культурных кодов Азербайджана и реанимацией блюд национальной кухни по регионам страны. Удостоена международных сертификатов.

Эмиль Алиев - судья международной категории, президент Golden Falcons Federation в Азербайджане, почетный член Chef United Association Sweden Stockholm и посол этой организации в Азербайджане, посол федерации Gastro Antalya и Mediterranean’s chef Club, президент WFRS в Азербайджане.

Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)
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