Звездная Анталья! Азербайджанские кулинары определили лучших поваров мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кулинары Нигяр Амирбекова и Эмиль Алиев представили страну в международном жюри GastroAntalya - International Gastronomy and Kitchen Stars Meeting 2022, который прошел в Анталье (Турция), сообщает Trend Life.

В составе жюри были также представители Италии, Германии, Испании, Сербии, Нидерландов, Израиля, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Ирака, Египта, Иордании.

В GastroAntalya, являющемся одним из крупнейших гастрономических чемпионатов мира, приняли участие около тысячи участников, звездных кулинаров, профессионалов и молодых поваров из 29 стран мира. Соревнование, организованное Antalya Büyükşehir Belediyesi и Kilit Grubu при поддержке Akdeniz Şefler Kulübü (Средиземноморский клуб шеф-поваров, ASKDER), прошло в течение четырех дней в Центре культуры Cam Piramit. Чемпионат этого года посвящен теме "Кунжут". Участники создавали новые рецепты, используя кунжут.

"Чемпионат прошел на очень высоком уровне, его посетили 25 тысяч человек - мэр Антальи, общественные деятели, представители различных сфер. Для нас было большой честью представить Азербайджан в составе жюри столь престижного мирового первенства. Хотелось бы подчеркнуть, что на форме всех членов международного жюри был вышит цветок харыбюльбюль, что было инициативой организаторов GastroAntalya в честь второй годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Один из дней чемпионата был посвящен детям с ограниченными возможностями здоровья и с синдромом Дауна, чтобы приобщить их к кулинарному искусству. Для них была подготовлена специальная программа, при содействии членов жюри и участников они готовили блюда, были отмечены призами от GastroAntalya. Также отрадно отметить, что молодые повара показали высокий уровень кулинарного искусства", - сообщила Trend Life из Антальи Нигяр Амирбекова.

Нигяр Амирбекова - вице-президент Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS). Эксперт в области кулинарии, проработавшая более 5 лет в сфере журналистики и более 17 лет в системе общественного питания. Автор и руководитель проекта "Diyar – гастрономическая карта Азербайджана". Она также занимается реализацией направлений проекта по возрождению культурных кодов Азербайджана и реанимацией блюд национальной кухни по регионам страны. Удостоена международных сертификатов.

Эмиль Алиев - судья международной категории, президент Golden Falcons Federation в Азербайджане, почетный член Chef United Association Sweden Stockholm и посол этой организации в Азербайджане, посол федерации Gastro Antalya и Mediterranean’s chef Club, президент WFRS в Азербайджане.