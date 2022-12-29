В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев всего мира и Новый год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центр (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане совместно с Женским советом республиканского азербайджанского национального культурного центра провел праздничное мероприятие для азербайджанских детей, проживающих в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Праздник был посвящен Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году

В празднике приняли участие около 200 азербайджанских и узбекских детей. Дети вначале познакомились с Музеем истории азербайджанской государственности Азербайджанского культурного центра, где им была представлена обширная информация об истории и культуре Азербайджана.

В фойе центра была представлена ​​выставка, посвященная достижениям Азербайджана в 2022 году.

Заместитель директора АКЦ Надир Алимирзоев поздравил детей с Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе и радости их родителям. Гостям была представлена концертная программа с участием юных талантов и танцевального коллектива "Азербайджан гызлары им. Кайкеп Алиевой", праздничное шоу с участием Деда Мороза, Снегурочки, героев детских сказок. На празднике дети читали новогодние стихи, пели песни и танцевали. Для детей были организованы конкурсы и викторины, вручены призы и новогодние подарки.