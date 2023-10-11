"Сердце лидера" - в Баку презентован фильм о великом Гейдаре Алиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация документального фильма "Сердце лидера", сообщает Trend.

Фильм, автором которого является первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженный журналист Российской Федерации Михаил Гусман, посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая перед показом документального фильма, Михаил Гусман отметил, что нынешний год неразрывно связан с именем великого Гейдара Алиева, в этот год исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа.

"30 лет назад, 10 октября 1993 года, состоялась инаугурация Гейдара Алиева после того, как он был избран Президентом Азербайджана. Эта дата особая для Азербайджана, потому что годы, в течение которых Гейдар Алиев был главой государства, как и вся его жизнь были полностью отданы родному народу, своей стране. В то время страна находилась в тяжелых условиях, и Гейдар Алиев спас страну", - сказал Гусман.

По его словам, фильм называется "Сердце лидера", потому что всю свою жизнь Гейдар Алиев работал, не жалея сил, отдавал всего себя без остатка родной стране, чтобы Азербайджан стал тем государством, которым является сегодня.

"Во имя своего народа и государства он работал на разрыв сердца, и ни на минуту, ни на час не жалел себя. Мы посвятили фильм "Сердце лидера", на наш взгляд, самому трудному периоду в политической, государственной деятельности Гейдара Алиева, которая связана с современным Азербайджаном", - отметил он.

Заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС подчеркнул, что самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева было видеть Карабах свободным.

"И так это и произошло. 8 ноября 2020 года Государственный флаг Азербайджана взвился над городом Шуша, а 20 сентября 2023 года - над всей территорией свободного Карабаха. Великая мечта Гейдара Алиева сбылась", - добавил Гусман.

Далее вниманию зрителей, среди которых были государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, искусства и творческой молодежи, был представлен документальный фильм "Сердце лидера".

Фильм охватывает период, когда великий лидер Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся к политической власти в Азербайджане и возглавил страну. В фильме подчеркивается, что такое возвращение произошло впервые в мировой истории.

Гейдар Алиев сыграл важную роль в истории азербайджанского народа, оставил неизгладимый след в мировой политике.

Документальный фильм "Сердце лидера" также включает в себя беседы Михаила Гусмана о Гейдаре Алиеве с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем, Жаком Шираком, Мадлен Олбрайт, Тони Блэром, Збигневом Бжезинским и другими мировыми политиками.

Именно при Гейдаре Алиеве официальный Баку укрепил свои позиции на международной арене, возросло число стратегических партнеров страны. Дипломатия Азербайджана в таких организациях, как ОБСЕ и ООН, приобрела интенсивный характер. Дальновидный политик Гейдар Алиев добился того, что иностранные компании вложили в Азербайджан крупные инвестиции, был подписан "Контракт века".

В фильм вошли эксклюзивные интервью Гейдара Алиева Михаилу Гусману, его ценные мысли, редкие архивные кадры, связанные с его политической деятельностью.

Съемки проходили в Москве, Баку и Нахчыване, где родился великий лидер.

Режиссер документального фильма "Сердце лидера" - Валерий Спирин, автор сценария - Марина Денисевич. Видный композитор, исполнитель, общественный деятель, посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу написал для фильма песню на стихи поэта Юрия Ряшенцева.

Фильм подготовлен на азербайджанском, русском и английском языках.

После просмотра фильма народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов исполнил композицию, которая звучит в кинокартине. На фортепиано ему аккомпанировал Полад Бюльбюльоглу.

После исполнения Полад Бюльбюльоглу от имени всего творческого состава фильма выразил признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева за организацию показа кинокартины.

"Как посол Азербайджана в России хочу отметить, что мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, проведены во многих городах России. И благодаря этим мероприятиям молодое поколение узнает еще больше о личности и деятельности Гейдара Алиева", - отметил Бюльбюльоглу.

Показ фильма вызвал огромный интерес у публики, после просмотра гости долго не расходились, обсуждая киноленту, они говорили о том, что великий лидер Гейдар Алиев взял на себя чрезвычайно тяжелую и историческую миссию - спасение Азербайджана в сложное время.

Своими впечатлениями от просмотра фильма в беседе с Trend поделился народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли.

"Фильм оказал на меня сильное воздействие. Я вспомнил, как впервые познакомился с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Это было в далеком 1968 году в доме маэстро Ниязи. Великий лидер всегда с большим вниманием, заботой относился к деятелям культуры, знал всех, со всеми общался. Гейдар Алиев был великим политиком и великим человеком. Я счастлив, что был знаком с ним", - сказал Фархад Бадалбейли.

Известный скульптор-монументалист, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, народный художник Азербайджана, академик Омар Эльдаров подчеркнул, что Гейдар Алиев был рожден лидером своего народа.

"Я был хорошо знаком с великим лидером Гейдаром Алиевым. Фильм "Сердце лидера" замечательно снят, было приятно посмотреть киноленту в таком формате", - добавил Омар Эльдаров.

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов подчеркнул, что для него большая гордость исполнить композицию к фильму.

"Когда Михаил Гусман впервые озвучил мне название фильма, и смысл, который в нем заложен, я был крайне взволнован. Для меня быть частью этого фильма большая честь и гордость. Безусловно, песня, написанная Поладом Бюльбюльоглу, стала замечательной точкой фильма. В этом году отмечается 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и фильм "Сердце лидера" стал памятным подарком, и в первую очередь для нас самих", - сказал Эльчин Азизов.