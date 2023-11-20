Дизайн сегодня и в будущем: выставка работ студентов и выпускников Азербайджанского университета архитектуры и строительства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в связи с 25-летием первого выпуска кадров по специальности "Дизайн" в Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялось открытие выставки, сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли работы, проекты студентов и выпускников Университета по специальности "Дизайн".

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители культуры и искусства, профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

По словам ректора Азербайджанского университета архитектуры и строительства, заслуженного архитектора, профессора Гюльчохры Мамедовой, на протяжении долгих лет в вузе проводится обучение по специальности "Дизайн".

"Считаю, что дизайн - одна из специальностей, потребность в которой есть сегодня, и будет в будущем. Наша страна, общество, экономика развиваются, и люди хотят, чтобы их окружали красивые, эстетичные предметы, архитектурные объекты т.д. Считаю, потребность в специальности дизайнера будет увеличиваться, и искусственный интеллект никогда не заменит эту профессию", - сказала она.

Гюльчохра Мамедова отметила, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные восстановительные и строительные работы, что также увеличило потребность в специалистах по градостроительству, архитекторах, инженерах-строителях и дизайнерах.

По ее словам, посредством выставки показан путь, который прошел университет в формировании этой специальности.

"Посредством визуальных презентаций показаны основные этапы пути, который нами был пройден", - добавила Мамедова.

На мероприятии было отмечено, что в 1994 году в университете была создана специальность "Дизайн среды". В 1998 году при архитектурном факультете была создана кафедра дизайна. В 1998 году состоялся первый выпуск бакалавров по специальности "Дизайн среды", а в 2000 году - выпуск магистров.

Несколько лет назад в университете был создан Итальяно-азербайджанский центр дизайна. За эти годы была проделана большая работа, в числе которой дипломная программа, реализованная совместно с Миланским политехническим университетом.

По словам директора Итальяно-азербайджанского центра дизайна Фарида Керимова, центр в сотрудничестве с Миланским политехническим университетом проводит различные проекты, воркшопы, мастер-классы для студентов.

"Мы старается быть мостом между студентами и дизайнерами или архитекторами. Для нас крайне важно, чтобы студенты участвовали в реальных проектах. Даже в период пандемии мы старались реализовывать различные проекты в формате онлайн. В дальнейшем наша деятельность значительно возросла. Сегодняшнее мероприятие говорит о достижениях университета, за 25 лет было сделано очень много", - отметил он.

Выступившие на мероприятии заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, директор Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана Эртегин Саламзаде отметили, что дизайн занимает важное место в жизни общества. Было подчеркнуто, что Азербайджанский университет архитектуры и строительства вносит большой вклад в подготовку кадров в этой области.

Далее участники мероприятия ознакомились с экспозицией.

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