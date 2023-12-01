Азербайджанское издание о долме отмечена в Эр-Рияде наградой "Лучшая кулинарная книга за последние 25 лет" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На церемонии награждения 29-й İnternational Gourmand Awards в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 рецепт" решением профессиональных экспертов World Culinary Book Award Organization удостоена первого места в номинации "Лучшая кулинарная книга за последние 25 лет", сообщили Trend Life в Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA).

Премия была вручена автору издания, президенту Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA), Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) и Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, члену Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженному работнику культуры Азербайджана Таиру Амирасланову.

Книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" вышла в свет в 2018 году. В ней собраны рецепты 381-го вида долмы, которые были представлены на международных фестивалях долмы в Азербайджане в 2016 и 2017 годах. Книга была переиздана в 2019 году, после того как в 2018 году заняла первое место в номинации ЮНЕСКО "Всемирная кулинарная книжная премия". А в 2019 году признана лучшим кулинарным изданием мира со стороны Gourmand World Cookbook Award. Над книгой также работали специалисты-кулинары Азада Мусабейли, Айгюль Аскерова, Джейран Аскерова, Айнур Амирасланова, Агакерим Шамидзаде.

Отметим, что традиция приготовления азербайджанской долмы в 2017 году включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Азербайджанскую делегацию также приняли в посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии.

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