Бакинский диалог музыкальных культур Востока и Запада (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли прошла третья Международная научно-практическая конференция "Диалог музыкальных культур Востока и Запада", посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В конференции, которая также проходила в формате видеосвязи, приняли участие известные ученые из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Доклады представлялись по выбору на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

С приветственной речью к участникам конференции обратились ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, а также проректор по науке и творчеству, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философских наук Гюльназ Абдуллазаде. Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев способствовал сотрудничеству, расширению культурных и духовных связей между странами. Заложенные им прекрасные традиции продолжают свое развитие и сегодня, способствуя укреплению творческого сотрудничества между представителями разных народов.

Развернутая программа конференции включала в себя шесть секций, отражая многие проблемы современной музыкальной науки. Большую роль в организации мероприятия сыграла декан историко-теоретического факультета, доктор искусствоведения Гюльзар Махмудова. Модераторами конференции были доктор искусствоведения, профессор Т.Мамедов и доктор философии по искусствоведению, профессор К.Насирова.

Конференция открылась выступлением заслуженного работника культуры, профессора Государственной консерватории Узбекистана И. Гульзаровой, которая посвятила свой доклад личности Гейдара Алиева и его вкладу в развитие культурных связей Азербайджана и Узбекистана. Своими научными идеями с участниками поделились В.Юнусова, Т.Сергеева, Р.Мамедова, Т.Джани-заде, И.Эфендиева, К.Насирова, И.Пазычева, Р.Караматулло, А.Байбек, Р.Турсунова и другие лица.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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