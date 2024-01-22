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Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

Социум Материалы 22 января 2024 11:03 (UTC +04:00)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Лянкяранского государственного драматического театра Нифтулла Аскеров, сообщили Trend Life в театре.

Заслуженный артист скончался на 65 году жизни после продолжительной болезни.

Нифтулла Аскеров родился 5 июля 1959 года в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года служил в качестве актера в Лянкяранском государственном драматическом театре.

Наряду с театральными работами, актер хорошо известен зрителю по участию в кинопроектах "My name is İntiqam", "My name is İntiqam 2", "Bayram axşamı", "Bığ əhvalatı", "Vəziyyət rusca", "Elçilik" и другими картинами.

Allah rəhmət eləsin

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