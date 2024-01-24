В США скончался Азер Гурбанов – детская звезда советского кино из фильмов "Волшебный халат", "Попутного ветра, "Синяя птица"" … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 71 году после продолжительной болезни от онкологического заболевания в США скончался Азер Гурбанов, сообщает Trend Life. Об этом на своей странице в социальной сети написал сценарист, заслуженный работник культуры Азербайджана Юсиф Шейхов.

Детская звезда советского кинематографа с 1992 года жил и работал в городке Шорт-Хиллс штата Нью-Джерси (США), занимался бизнесом по транспортировке инвалидов. Родился в 1955 году в городе Балакен. Выпускник факультета вокала Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. Юный актер дебютировал еще в 1957 году, в возрасте четырех лет, в фильме "Двое из одного квартала" (Bir məhəllədən iki nəfər), затем играл в фильмах "Иностранка" (1965), "У моря, где мы играли" (1967) , первом совместном советско-югославском фильме "Попутного ветра, "Синяя птица"" (1967). Но самой незабываемой ролью, несомненно, стал образ пионера Рашида в фильме-фэнтези "Волшебный халат" (Sehrli xalat, 1964 год).

Allah rəhmət eləsin

Из интервью 2013 года

- Азер бей, вас приветствуют из Баку. Давно искал юных героев из фильма "Волшебный халат", который в следующем году отметит 50-летие. Этот фильм по-прежнему является любимой картиной нескольких поколений и успешно идет на отечественных телеканалах. В чем секрет такого успеха этой картины?

- Спасибо за звонок, спасибо, что не забыли. Фильм, несомненно, был бесподобным в те времена. Но я думал, что о нем уже все забыли (смеется). Вообще, это феноменальный случай, когда детская картина на протяжении стольких лет является любимой для зрителей. Это связано с интересным сценарием и режиссерской работой Али Саттара Атакишиева и с тем, что в нем сыграли лучшие в те годы мастера театра и кино Алиага Агаев, Анатолий Фалькович, Исмаил Османлы, Афрасияб Мамедов, Мовсум Санани, Ага Гусейн Джавадов, Гусейнага Садыхов, Мамед Садыгов и другие. Я вспоминаю, с каким трудом снимался этот фильм: в душном павильоне, в невыносимых условиях. Надо отметить мужество и упорство режиссера Али Саттара Атакишиева, который постоянно скандалил с руководством и добивался более лучших условий для работы актеров. Но все же не все съемки прошли в Баку - кадры полета на Луну снимались в павильоне в Минске. А теперь представьте, если бы у нас были большие технические возможности, каким бы фильм вообще получился!

- Почему в дальнейшем перестали сниматься?

- Кстати, я бы хотел отметить свою пусть небольшую, но интересную роль в первом совместном советско-югославском фильме "Попутного ветра, "Синяя птица", где сыграл Пабло Гонзалеса из Бразилии. В детском приключенческом художественном фильме, поставленном в 1967 году режиссёром Михаилом Ершовым, сыграла европейская звезда тех лет Радмила Караклаич. Представьте состояние 14-летнего мальчика, который впервые в жизни на два с половиной месяца выезжает на съемки в Югославию и даже становится гостем Радмилы Караклаич.

Более того, я сам напросился на этот фильм. Набрался наглости и написал на "Ленфильм", что хочу сняться в этой картине. Мне тогда не ответили. Но в том же году вместе с Али Саттаром Атакишиевым и фильмом "Волшебный халат" были на фестивале в Киеве. Там меня увидел представитель "Ленфильма" и вспомнил мое письмо. Затем успешно прошел кинопробы в Ленинграде....

И еще - роль принца Джафара в фильме "Иностранка" режиссёров Александра Серого и Константина Жука, снятого на Одесской киностудии в 1965 году. В фильме снимались такие актеры, как Рина Зелёная, Сергей Филиппов, Евгений Весник и другие.

А почему перестал сниматься? У меня были проблемы с азербайджанским языком. А фильмы снимались в основном на национальном языке. Да и, признаться честно, меня не тянуло стать артистом. Только мать хотела, чтобы я стал актером. У меня были совсем другие желания и мечты. Я хотел стать эстрадным певцом и окончил вокальный факультет консерватории. Но затем все завертелось, и я оказался в Америке. Иногда судьба неподвластна человеку.

- Как это произошло и почему на столько лет пропали из поля зрения?

- Это произошло в 1992 году, когда СССР развалился, в стране была разруха и хаос. И в этот момент мои друзья-бакинцы, которые обосновались в США, пригласили переехать в эту страну. Все было делом случая и произошло в один момент. Мне было уже 39 лет, решил поменять обстановку, начать новую жизнь... Но сейчас думаю, что все же надо было переждать. Очень хотелось бы вернуться, но в моем сегодняшнем возрасте уже поздно что-то менять. Хотя в США я хорошо живу, но все же скучаю по родному Баку и считаю свой детский период жизни самой яркой страницей жизни.

- С кем живете в Америке? Расскажите о городке Шорт-Хиллс.

- С супругой, сыном Маратом, который недавно женился, и матерью Хуршуд ханум, которая была ведущей солисткой театра оперы и балета в Баку. Старшее поколение ее хорошо помнит. У меня небольшой бизнес - своя фирма по транспортировке инвалидов, т.е. доставка их к врачам и т.д., есть налаженные связи с Китаем. Шорт-Хиллс - небольшой уютный городок рядом с Нью-Йорком, где работает большинство горожан. Здесь уютные улочки, которые во многом напоминают городской пейзаж Англии, комфортабельные отели, рестораны и большие возможности для отдыха. Например, в городе есть зоопарк и дендрарий с сотнями редких видов флоры и фауны. В Шорт-Хиллсе проживают многие известные спортсмены и звезды телевидения.

- А в Баку приезжали?

- Представьте себе, что был во многих странах мира, но в Азербайджан так и не смог прилететь. Дело в том, что когда представлялась возможность, хотел приехать с матерью, но у нее со здоровьем были серьезные проблемы. Она до сих пор говорит дома на азербайджанском и тоже очень хочет прилететь на родину. Но в будущем году обязательно прилечу, даже один. Я общаюсь по скайпу со своими двоюродными братьями и сестрами в Баку, смотрю по интернету и вижу, как город сильно изменился. Меня нашел Юсиф Шейхов, с кем мы снимались в "Волшебном халате", и сказал, что в следующем году организует юбилей этого фильма и пригласит всех, кто остался.

- Кроме Юсифа Шейхова, с кем-то из фильма "Волшебный халат" общались?

- Наши пути разошлись, связи разорвались, да и жизнь в Америке летит очень стремительно. Даже забыл, что когда-то снимался в фильмах (смеется). С бакинцами поддерживаю отношения, вместе с ними и турками отмечаем различные праздники, в прошлом году был на концерте легендарной азербайджанской певицы Зейнаб Ханларовой в Нью-Йорке. Одно время общался с Муслимом Магомаевым и его первой супругой Офелией ханум.

А людям, которые хотят уехать из Азербайджана, советую одно: никогда не покидайте Родину. Надо было переждать то время, пережить все трудности... Но что случилось, то случилось... Время очень быстро пролетело, как будто вчера с трапа самолета сошел...(вздыхает). Жить на родине всегда лучше, чем где-то, даже если у тебя есть все...

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