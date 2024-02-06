В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Рафигой Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мечети Тезе Пир в Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана, выдающейся артисткой балета и хореографом Рафигой Ахундовой, сообщает во вторник Trend Life.

Проводить народную артистку в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, представители министерства культуры, коллеги, родные и близкие Ахундовой.

Рафига Ахундова скончалась на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Народная артистка будет похоронена на второй Аллее почетного захоронения.

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Она окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где ее педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде.

В 1951-1952 годах Рафига Ахундова проходила курсы в Большом театре России. С 1952 года она начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года она была балетмейстером, а с 1990 года – главным балетмейстером театра.

Рафига Ахундова исполняла партии в таких постановках как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и т.д.

Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым, она поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик".

В различные годы Рафига Ахундова работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

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