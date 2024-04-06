В Баку прошел вечер "Творящие историю" и представлены фильмы в честь славных Апрельских боев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме молодежи прошел вечер "Tarix yazanlar" (Творящие историю), посвященный славным Апрельским боям, организованный Alioglu Media Group и Азербайджанским центром искусств, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие члены семей шехидов и ветераны Карабахской войны, общественные деятели, представители организаций и молодежи. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал гимн Азербайджана.

Выступили ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, киновед Айдын Кязымзаде, депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров, режиссер Амиль Алиоглу и другие. Было отмечено, что исполняется восемь лет со дня начала одной из ярких страниц в истории азербайджанской армии – славных Апрельских боев. Успешная контрнаступательная операция, проведенная в апреле 2016 года в ответ на последовательные провокации армянских Вооруженных сил на линии соприкосновения войск, навсегда вписана в военную историю Азербайджана. Апрельские бои, продемонстрировавшие героизм азербайджанского народа и армии, стали предвестником 44-дневной Отечественной войны и дорогой, ведущей к исторической Победе. Было рассказано о проявленном профессионализме, образцах мужества и героизма.

Гостям были представлены короткометражные фильмы "Bir cüt çəkmə" (Пара ботинок) и "Su bardağı" (Кружка), снятые Alioglu Media Group о Карабахской войне. Ряду участникам вечера были вручены памятные плакетки Xarı Bülbül - образа цветка харыбюльбюль, являющегося символом Карабаха, города Шуша и Победы в 44-дневной Отечественной войне. Исполнены патриотические композиции, продекламированы стихи.

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