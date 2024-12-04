От археологии до новой технологии в Азербайджане – гости из стран СНГ очарованы коврами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра проходит международная научно-практическая конференция "Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии", сообщает Trend Life.

Международное мероприятие проходит с участием директоров музеев и специалистов из Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Конференция организована Всероссийским музеем декоративного искусства в рамках многолетней комплексной программы "Наследие Содружества. Традиции для будущего" совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

На открытии директор музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова рассказала гостям об истории и деятельности очага культуры. Директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, подчеркнув важность конференции, отметила, что на трехдневной конференции представлены интересные доклады - "Музей и люди", "Музей и информационные ресурсы", "Природа и обычаи как источник вдохновения", "Древнейшие фундаменты евразийских культур: архетипы, символика, археологические артефакты", "Декоративное искусство народов СНГ. Переплетения", "Роль современного музея в сохранении традиций", проходит обмен мнениями и опытом.

На конференции представлены академическая сессия "Межмузейное взаимодействие на пространстве СНГ", выставка "Наследие содружества. Традиции для будущего", организована культурная программа.

Гости посетили выставочный зал "Азерхалча" в старинной части Баку – Ичеришехер, где их тепло встретил председатель совета директоров ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, рассказав о древних традициях ковроткачества и современных тенденциях, о проделанной работе возглавляемой им структуры и масштабных проектах. Было отмечено, что компания уделяет большое внимание сохранению культурного наследия, адаптации к современным тенденциям, оставаясь при этом верной древним корням и традициям искусства ковроткачества. Гости выразили восхищение азербайджанскими коврами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!