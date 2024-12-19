В Государственном фонде кино Азербайджана прошел вечер памяти к 100-летию Кямиля Рустамбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный фонд кино Азербайджана и Союза кинематографистов Азербайджана провели вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного представителя киноискусства, известного режиссера кино и телевидения Кямиля Рустамбекова, сообщает Trend Life.

На открытии директор Госфонда кино, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о жизни и творчестве Камиля Рустамбекова, отметив большой вклад Мастера в развитие национального кино и телевидения. Председатель СКА, народный артист Расим Балаев, народные артисты Абдул Махмудов и Рамиз Гасаноглу, заслуженные деятели искусств Аяз Салаев и Огтай Бабазаде, заслуженный артист Алигулу Самедов поделились теплыми воспоминаниями.

Гостям были представлены фотоэкспозиция и видеоматериалы из творчества Кямиля Рустамбекова.

Кямиль Рустамбеков родился 7 декабря 1924 года Баку. В 1953 году окончил Бакинский театральный институт. С момента начала работы Бакинского телевидения в 1956 году, работал ответственным редактором, был одним из первых создателей азербайджанского телевидения. Позже был старшим директором, генеральным директором Бакинской телевизионной студии (1956-1966), художественным руководителем и директором Азербайджанского ТВ ЦТ СССР в 1982-1985 годах. Создал ряд интересных программ на Азербайджанском ТВ ЦТ СССР. В 1960 году впервые в истории азербайджанского телевидения создал полнометражный художественный фильм по поэме "Айгюн" Самеда Вургуна. Работая на телевидении, выпустил ряд полнометражных и короткометражных телевизионных и документальных фильмов, киноконцертов. В 1966 году был приглашен на киностудию "Азербайджанфильм", будучи режиссером снял такие картины как "Айгюн", "Поединок в горах", "Последний перевал", "Дервиш взрывает Париж" (совместно с Шамилем Махмудбековым) и т.д. Директор Государственного комитета по телерадиовещанию Азербайджана в 1970-х годах. Был главным редактором телевидения в 1978 году, а также художественным руководителем театра студии киноактёра при киностудии "Азербайджанфильм". Скончался 29 января 1991 года.

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