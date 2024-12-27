В Париже чтят память жертв крушения самолета AZAL (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО в Париже чтят память жертв крушения самолета AZAL, следовавшего по маршруту Баку-Грозный, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства.

В постпредстве страны при ЮНЕСКО открыта Книга памяти. Постоянные представители и другие дипломаты иностранных государств, аккредитованных при ЮНЕСКО, пришли туда, чтобы выразить свои соболезнования и сделать запись в Книге памяти.

Постоянными представительствами при ЮНЕСКО в адрес постпредства Азербайджана направляются письма с соболезнованиями. Кроме того, постоянному представителю Азербайджана было направлено письмо с соболезнованиями от имени генерального директора ЮНЕСКО, а также президента Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоны Миколеску.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена. Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили. 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

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