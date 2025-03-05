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Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)

Социум Материалы 5 марта 2025 14:13 (UTC +04:00)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Фото: TOP 100 Азербайджан

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" в рамках международного проекта World’s TOP 100, сообщает Trend Life.

World’s TOP 100 – креативное деловое комьюнити, нацеленное на выявление лучших специалистов в самых различных областях человеческой деятельности. На данный момент проект TOP 100 реализуется в восьми странах мира. В церемонии награждения сертификатами "TOP 100 Азербайджан" приняли участие 150 лауреатов из различных сфер общественной жизни, культуры, бизнеса, моды, медицины, кулинарии и т.д. Среди награжденных был и корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Среди гостей церемонии были руководители TOP-100 Казахстана, Кыргызстана, Латвии и России. Помимо вручения сертификатов, гостям мероприятия был представлен важный инструмент делового комьюнити - национальный каталог "TOP 100 Азербайджан", на страницах которого можно получить контактную информацию о представителях сообщества, ознакомиться с их профессиональными достижениями. Также действует сайт https://top-100.world/

Важный принцип определения номинантов TOP 100 состоит в том, что профессионалы рекомендуют профессионалов и поэтому в избирательный комитет проекта вошли такие известные специалисты в своих сферах, как доктор медицинских наук, профессор Вагиф Вердиев, художники Азад Алиев и Тахир Меджидов, шеф-повара Рена Алкан и Тахир Манафов, мастер перманентного макияжа Эмиль Ильхамоглу, визажисты Фатима Акбар и Нигяр Ибрагимова, колористы Танзиля Искендерова и Афруз Амирова, парикмахеры Гюля Гусейнова, косметолог Гюльсум Агаева, ресторатор Эмин Новрузов и другие. Показательно то, что в отборочных мероприятиях "TOP 100 Азербайджан" приняло участие около 3 тысяч специалистов, однако лишь 560 из них стали лауреатами ТОP 100 и попали на страницы национального каталога.

Как рассказал на церемонии президент World’s TOP 100 Замир Гусейнов, в 2025 году планируется издание новых каталогов сообщества, начинается новый сезон съемок TOP 100 в Латвии, Казахстане и России.

Церемония прошла в динамичной, увлекательной атмосфере. Бурных овации зрителей удостоились не только номинанты "TOP 100 Азербайджан", но и музыкальные гости мероприятия – латвийская певица Jusenda, азербайджанские исполнители Эмин Гасан и Нафиса. Впечатляющим заключительным аккордом церемонии стала музыкальная композиция Эмина Гасана "Азербайджан", во время которой на сцену вышли все участники проекта и воодушевленные музыкой зрители.

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Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)
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