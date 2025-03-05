Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце "Гюлюстан" состоялась церемония награждения лауреатов "TOP 100 Азербайджан" в рамках международного проекта World’s TOP 100, сообщает Trend Life.

World’s TOP 100 – креативное деловое комьюнити, нацеленное на выявление лучших специалистов в самых различных областях человеческой деятельности. На данный момент проект TOP 100 реализуется в восьми странах мира. В церемонии награждения сертификатами "TOP 100 Азербайджан" приняли участие 150 лауреатов из различных сфер общественной жизни, культуры, бизнеса, моды, медицины, кулинарии и т.д. Среди награжденных был и корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Среди гостей церемонии были руководители TOP-100 Казахстана, Кыргызстана, Латвии и России. Помимо вручения сертификатов, гостям мероприятия был представлен важный инструмент делового комьюнити - национальный каталог "TOP 100 Азербайджан", на страницах которого можно получить контактную информацию о представителях сообщества, ознакомиться с их профессиональными достижениями. Также действует сайт https://top-100.world/

Важный принцип определения номинантов TOP 100 состоит в том, что профессионалы рекомендуют профессионалов и поэтому в избирательный комитет проекта вошли такие известные специалисты в своих сферах, как доктор медицинских наук, профессор Вагиф Вердиев, художники Азад Алиев и Тахир Меджидов, шеф-повара Рена Алкан и Тахир Манафов, мастер перманентного макияжа Эмиль Ильхамоглу, визажисты Фатима Акбар и Нигяр Ибрагимова, колористы Танзиля Искендерова и Афруз Амирова, парикмахеры Гюля Гусейнова, косметолог Гюльсум Агаева, ресторатор Эмин Новрузов и другие. Показательно то, что в отборочных мероприятиях "TOP 100 Азербайджан" приняло участие около 3 тысяч специалистов, однако лишь 560 из них стали лауреатами ТОP 100 и попали на страницы национального каталога.

Как рассказал на церемонии президент World’s TOP 100 Замир Гусейнов, в 2025 году планируется издание новых каталогов сообщества, начинается новый сезон съемок TOP 100 в Латвии, Казахстане и России.

Церемония прошла в динамичной, увлекательной атмосфере. Бурных овации зрителей удостоились не только номинанты "TOP 100 Азербайджан", но и музыкальные гости мероприятия – латвийская певица Jusenda, азербайджанские исполнители Эмин Гасан и Нафиса. Впечатляющим заключительным аккордом церемонии стала музыкальная композиция Эмина Гасана "Азербайджан", во время которой на сцену вышли все участники проекта и воодушевленные музыкой зрители.

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