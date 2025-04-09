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В Гяндже пройдет тренинг для сотрудников музеев

Социум Материалы 9 апреля 2025 17:27 (UTC +04:00)
В Гяндже пройдет тренинг для сотрудников музеев

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры 11 апреля будет организован тренинг для сотрудников музеев, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Тренинг будет сосредоточен на таких темах, как организация музейной работы, формирование фондов и выставочных залов в соответствии с современными стандартами, правила защиты экспонатов, использование цифровых инструментов во время презентаций.

Тренинг организован с целью содействия профессиональному развитию музейных работников города Гянджа и близлежащих регионов, а также предоставления им теоретических и практических знаний.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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