"Azərkosmos" и "Optimal" стали участниками весеннего кубка ABL Cup 2017/18

БАКУ /Trend Life/ - Команды "Azərkosmos" и "Optimal" стали участниками весеннего кубка турнира Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion).

Одним из главных компонентов успешной деятельности коллектива является наличие командного духа. С этой целью команды «Azərkosmos” и «Optimal» подтвердили свое участие в Azfar Бизнес-лиге. Желаем новым командам успехов в борьбе за весенний кубок.

Напомним, что 7 апреля стартует весенний кубок турнира ABL Cup 2017/18. Все самые интересные моменты турнира можете посмотреть на сайте www.abl.az

Продолжается регистрация на турнир ABL Cup 2017-2018. Количество мест для участия в Бизнес Лиге ограничено. Полную информацию можно получить на официальном сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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