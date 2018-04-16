"ПСЖ" седьмой раз в истории стал чемпионом Франции по футболу

Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 7:1 разгромили "Монако" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции и досрочно стали победителями турнира. Встреча прошла в Париже, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Джованни Ло Чельсо (15-я и 27-я минуты), Эдинсон Кавани (17), Анхель Ди Мария (20, 58) и Юлиан Дракслер (86), еще один мяч в свои ворота забил Радамель Фалькао (76). У проигравших гол на счету Маркуша Лопеша (38). "Монако" прервал серию из 17 матчей подряд без поражений в чемпионате, ПСЖ не проигрывает на протяжении 11 игр подряд. В текущем сезоне команды во всех турнирах трижды встречались между собой и во всех матчах ПСЖ был сильнее.

Парижский клуб, который лидирует в турнирной таблице с 87 очками, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате страны. Занимающий второе место "Монако" (70) в оставшихся пяти матчах сможет набрать максимум 15 очков.

ПСЖ седьмой раз в истории завоевал титул чемпиона Франции, до этого команда побеждала в 1986 и 1994 годах, а также четыре раза подряд - с 2013 по 2016 год. В прошлом сезоне победителем чемпионата стал "Монако". Для главного тренера парижского клуба Унаи Эмери этот трофей стал шестым в качестве главного тренера ПСЖ и третьим в текущем сезоне, команда также выиграла Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Бразильский защитник Дани Алвес выиграл свой 37-й титул в карьере, по этому показателю он занимает первое место, опережая валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, в активе которых по 35 титулов, оба футболиста уже завершили спортивную карьеру.

В следующем туре ПСЖ 22 апреля на выезде сыграет с "Бордо", "Монако" 21 апреля встретится в гостях с "Генгамом".

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