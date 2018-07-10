Азербайджанский комментатор и болельщики ТОП-4 стран на ЧМ 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спортивный комментатор из Азербайджана Сянан Шафизаде находится в России, где будет следить за полуфинальными играми чемпионата мира по футболу и передавать репортажи. Сянан Шафизаде сообщил Trend Life, что в Москве и Санкт-Петербурге царит большая праздничная атмосфера, многие болельщики не покидают Россию, даже несмотря на то, что сборные их стран выбыли из борьбы.

Особенно активны болельщики из стран, которые продолжают борьбу в мировом первенстве. Напомним, что 10 июля в Санкт-Петербурге встречаются сборные Франции и Бельгии, а 11 июля в Москве - команды Англии и Хорватии.

Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал - 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

(Автор: Вугар Иманов)

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